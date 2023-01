Nocerina-Martina vede i molossi cadere al San Francesco e rimediano la seconda sconfitta consecutiva. I pugliesi, invece, raccolgono 3 punti fondamentali in ottica salvezza ed agguantano i rossoneri in classifica.

Nocerina-Martina 0-1: la cronaca

Gara che inizia con ritmi molto lenti, visto che le due compagini utilizzano i primi minuti per studiare il proprio avversario. Il primo squillo è a tinte biancoazzurre con Diaz che, approfittando di un’uscita sbagliata di Stagkos, calcia di poco fuori. La risposta dei molossi arriva con Caso Naturale che di testa manda la sfera di poco a lato. I pugliesi si affidano ai lanci lunghi ed al 28′ arriva l’occasione per Pinto che di testa non inquadra lo specchio. La gara non si sblocca e la squadra di Zavettieri non riesce a rendersi pericolosa; dopo 45 minuti il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa cambia lo scenario ed aumentano le occasioni da gol. Dopo pochi secondi Suhs con un colpo di testa gela il San Francesco, ma la palla termina di un soffio fuori. Il Martina vuole i 3 punti e continua a macinare gioco; infatti al 58′ Tuccitto colpisce la traversa. La Nocerina si sveglia e prima ci prova con Maletic dalla distanza, poi con Basanisi che calcia al volo ma Figliola respinge. Al 72′ arriva l’episodio: penalty per i pugliesi, dagli 11 metri si presenta Diaz che non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. I rossoneri provano a sbilanciarsi, ma l’unica occasione per aggangiare il pari arriva al 90′ con Di Palma, ma la sfera si stampa sul palo. Dopo 5 minuti di recupero Nocerina-Martina termina con il risultato di 1-0 in favore dei pugliesi.