Sport. L’Angri sulla strada dell’orgoglio, 1-1 contro l’Ilvamaddalena

Angri tira fuori l’orgoglio, nel secondo tempo Altolaguirre gela le speranze di vittorie per i doriani di mister Iannone, 1-1 con l’Ilvamaddalena. Una buona prova per gli uomini comandati per l’occasione dal tecnico della Juniores, che con personalità mette in campo una squadra in parte diversa da quelle delle ultime uscite targate Sanchez.

Il primo tempo

Ritorno al 4-3-3 puro con però terzino destro Sall al posto di Riccio, con il ruolo da under avanzato su Giordano. Maggiore copertura per una partita da non sbagliare, ma anche nuovi soluzioni offensive che sin dai primi minuti mettono in difficoltà la retroguardia sarda. Benissimo l’approccio alla gare di Barone, che poco dopo il decimo passa agli onori della cronaca per un ottimo stop e tiro dal limite dell’area, con la traiettoria sotto la traversa intercettata dal portiere avversario. I cavallini crescono senza mai rischiare, e sul finire della prima frazione, al minuto 42, arriva anche il gol che culmina la buona prestazione fino a quel momento. Bravi ancora a fraseggiare Barone e Giordano, con il primo che in area di rigore è bravo ad assistere Varsi, che a tu per tu con Mejri non sbaglia con l’aiuto del palo.

La ripresa

L’Ilvamaddalena sembra colpita dalla rete del momentaneo svantaggio anche ad inizio ripresa, con ritmi molto blandi e pochi pericoli per Bellarosa. Neanche il tempo per gli angresi di gestire il risultato dopo i primi cambi ospiti che Altolaguirre al minuto 61 diventa protagonista di una bella rete. Sulla fascia destra l’Ilvamaddalena ricama e affida al cross a Sidoti che è bravo a pescare l’argentino tra i due difensori grigiorossi Pagano e Manzo, la torsione del numero 9 è perfetta e non lascia scampo a Bellarosa. Arrivano quindi i primi cambi anche per mister Iannone, ma l’Angri non sembra avere più quella verve e quella reazione di orgoglio che ha contraddistinto il primo tempo L’unica importante azione, a scavalcare del settantesimo, ce l’ha Varsi, bravo ad accentrarsi dalla sinistra e a far partire un tiro che però non mette in pericolo il portiere sardo. La partita torna però ad essere muscolosa anche vista la voglia della squadra di casa di raggiungere bottino pieno. In questo senso i grigiorossi si fanno trovare sempre preparati nelle diverse palle inattive a livello fisico, tenendo fino al termine del match.

Un punto di partenza

Una spartizione dei punti che non soddisfa pienamente entrambi le compagini ma rappresenta un buon segnale soprattutto per i doriani. Dopo il terremoto delle ultime due settimane, tra Portici e dimissioni di Sanchez, la squadra ha onorato piazza e tifosi, presenti nonostante la difficile trasferta.

Ilvamaddalena (4-3-3)

Mejiri, Kozak (24’st Cavaiola), Contucci, Di Pietro, Ferlicca, Sidoti, Aiana (12’st Ndongala), Mastromarino (12’st Escobar), Cacheiro (42’st Chiappetta), Altolaguirre, Ansini. Panchina: Sordini, Gentile, Dombrovoschi, Arricca, Galvanio. Allenatore: Aldo Gardini

US Angri (4-3-3)

Bellarosa, Sall, Pagano, Manzo, Liguoro, Langella, Fabiano, Fiore, Giordano (26’st Umile), Barone (28’st Acosta), Varsi (37’st Aracri). Panchina. Esposito, Borrone, Della Corte, Delle Curti, Visconti, Palladino. Allenatore: Roberto Iannone

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Rimini. Assistenti: Mariano Pascale e Andrea Pelotti di Bologna

Reti: 42’pt Varsi, 16’st Altolaguirre

Note: Ammoniti: Ansini (I), Fabiano (A), Mastromatino (I), Fiore (A), Contucci (I). Calcio d’angolo: 8-3. Recupero: 0’pt, 3’st.