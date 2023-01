Paganese-Casertana chiude la ventesima giornata del girone G di Serie D. Clima teso all’esterno del Torre con diversi scontri tra le due tifoserie ed un pullman dei tifosi ospiti incendiato. Successivamente è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Paganese-Casertana :la cronaca

Match che inizia subito con la Paganese che trova la via del gol: al 2′ punizione per i padroni di casa, cross di D’Agostino e De Felice di testa buca Prisco. Al 17′ altro squillo a tinte azzurrostellate; tutto parte dai piedi del mago D’Agostino che, prima salta un avversario, poi crossa, ma Faiello da pochi passi non è preciso e calcia a lato. Si abbassano i ritmi della gara con i falchetti che provano timidamente ad offendere l’out di destra ma senza essere pericolosi. L’occasione più nitida, però, è ancora della Paganese che al 36′ con Maggio costringe Prisco agli straordinari e sventa il pericolo. Al 41′ prima occasione per la Casertana con Soprano che colpisce il palo. Passano 2 minuti ed ancora Prisco è bravissimo a respingere una volee di D’Agostino. Al termine della prima frazione occasionissima per Ferrari che di testa è impreciso.

Nella seconda frazione la Casertana alza il baricentro e dopo 13 minuiti approfitta di un retropassaggio sbagliato e Casoli buca Moro siglando il gol del pari. I ritmi si alzano e le squadre iniziano ad allungarsi. Al 66′ Maggio in scivolata serve in profondità D’Agostino che a tu per tu con Prisco non sbaglia e riporta gli azzurrostellati in vantaggio. I rossoblu provano a rispondere con un tiro dal limite di Vacca che pero non inquadra lo specchio. Aumenta la stanchezza e diminuiscono le occasioni da entrambe le parti. La chance per chiudere il match arriva sulla testa di Esposito che però colpisce il palo.

Dopo 96 minuti la gara termina con il risultato di 2-1 e la Paganese vola a +3 dal Sorrento ed a ben 13 lunghezze dalla Casertana.

Paganese-Casertana: il tabellino

PAGANESE: Moro, Di Somma, Maccherini, Capone (61′ Esposito), Cusumano (87′ Campanile), Del Gesso, Sicurella (61′ Iuliano), Faiello, D’Agostino, Maggio (90+1′ Dioh), De Felice (69′ Cipolla). A disposizione: Pinestro, Verna, Semonella, Cipolla, Fois. All. Giampà

CASERTANA: Prisco, Sena (76′ Cugnata) , Sabatino, Soprano, Tringali (58′ Guida), Ferrari, Liurni (58′ Vacca), Casoli, Turchetta, Manzo (76′ Bollino), Paglino. A disposizione: Romano, Galletta, Atteo, Matese, Rainone. All. Cangelosi

RETI: 2′ De Felice, 58′ Casoli, 66′ D’Agostino

AMMONITI: Tringali (C), D’Agostino (P), Maggio (P), Manzo (C), Paglino (C), Cipolla (P).

ANGOLI: 1-4.

ARBITRO: Sig.Colaninno di Nola

RECUPERO: 1’PT, 6’ST.