Sport. San Marzano-Costa d’Amalfi 1-0: basta Castagna ai rossoblu

Il San Marzano ospita il Costa d’Amalfi e continua la propria corsa verso la promozione e consolidare il primato dopo i 3 punti contro il Città di Solofra. Mister Fabiano deve fare a meno di Tarascio e schiera Marzano.

San Marzano-Costa d’Amalfi 1-0: la cronaca

I rossoblu iniziano il match nei migliori dei modi, con Nuvoli che batte una lunga rimessa laterale, Marzano serve per Castagna che buca Manzi e porta i suoi in vantaggio. La squadra di mister Fabiano prova subito a chiudere il match per ben 2 volte con Esposito; al quarto d’ora di testa non riesce ad angolare e Manzi para e 2 minuti dopo non trova il tap-in vincente su assist di Marotta. La risposta degli ospiti arriva alla mezz’ora con il gol del pari che, però, viene annullato dall’assistente per fuorigioco.

Nel finale di primo tempo ancora occasioni a tinte rossoblu con Manzi protagonista sia su Esposito sia su Montoro che calcia un diagonale dal limite dell’area. Nella seconda frazione il San Marzano cerca di addormentare la partita abbassando i ritmi ed il Costa d’Amalfi non riesce ad opporsi. A 10 minuti dal termine sempre Castagna si rende pericoloso, ma ancora una volta l’estremo difensore ospite para.

San Marzano-Costa d’Amalfi: il tabellino

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Chiariello, Velotti, Di Girolamo, Armeno (23’ st Dentice); Marzano,

Nuvoli (29’ st Lettieri), Montoro (38’ st Casillo); Marotta (25’ st Camara), Esposito G. (21’ st Prisco),

Castagna. A disposizione: Ragone, Riccio, Tranchino, Elefante. Allenatore: Fabiano.

COSTA D’AMALFI (3-5-2): Manzi; Orta, Pepe, Matrone; Serretiello (43’ st Amatruda), Proto F. (40’ st

Crispini), Criscuolo, Ferraiolo, Esposito F.; Ferrara, Palmieri (29’ st Infante). A disposizione: Polverino, Esposito L., Giliberti, Galano, Galiano, Milano. Allenatore: Proto L.

ARBITRO: De Cicco (Nola). Assistenti: Chianese (Caserta) e Orazio (Frattamaggiore).

RETI: 9’ pt Castagna.

NOTE. Spettatori: 200 circa. Ammoniti: Cioffi (dir., C), Proto (C), Montoro (S). Calci d’angolo: 5-1.

Recupero: 2’ pt; 4’ st.