Angri. Comune. Carenze di personale: assunzioni e bandi (video)

Assunzioni. Il comune di Angri ovvia alla carenza di personale con le assunzioni che rientrano nel piano triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2022 -2024. Un risultato fondamentale e un passo in avanti decisivo per la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale. Un rinforzo fondamentale per l’organico dell’ente decimato dai pensionamenti che si sono susseguiti nell’ultimo decennio. Fa il punto della situazione l’assessore delegato Bonaventura Manzo.









Politiche sociali e Avvocatura

Particolarmente interessati dal piano delle assunzioni sono il settore dei servizi sociali e l’avvocatura comunale.

Il servizio è di Tiziana Zurro