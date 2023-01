Green-G, ecco il rivoluzionario ecarry

Green-G, brand focalizzato sulla mobilità elettrica del Gruppo Industriale Goriziane, che ha realizzato il rivoluzionario ecarry.

Una soluzione pensata per rispondere alle nuove esigenze della green economy per l’attività in città di aziende di servizi, enti pubblici e vettori: ecarry è un veicolo commerciale leggero completamente elettrico progettato per i servizi di gestione dei rifiuti, la logistica urbana e le consegne dell’ultimo miglio.

Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’innovativo light truck. Un mezzo dalle piccole dimensioni, la grande capacità, l’eccezionale potenza. Potrebbero essere sintetizzate così le sue doti. Un design compatto per garantire massima razionalizzazione dell’ingombro (1590 mm di larghezza, 5640 mm di lunghezza e 1930 mm di altezza), elevata carrozzabilità e massa complessiva a terra di 35 quintali, ecarry è comodo da manovrare, semplice da guidare e non rallenta il traffico, l’ideale per la viabilità urbana e per i centri storici cittadini.

Efficace e funzionale, in quanto permette di compiere un’intera missione operativa giornaliera senza pause, grazie all’autonomia in esercizio oggettivamente dimensionata ad hoc. Gli allestimenti di ecarry vengono studiati su specifica esigenza degli utilizzatori. Inoltre, la versione autotelaio è predisposta per essere preparata in totale autonomia, a seconda delle diverse necessità ed applicazioni professionali.

Ergonomico e pratico: la posizione di guida (occorre la patente B) è concepita per la massima comodità e la migliore operatività. La sua cabina avanzata è posizionata a soli 380 mm da terra, un accorgimento adottato per ridurre al minimo il rischio di infortuni e l’incorrere di malattie professionali, a salvaguardia di caviglie, ginocchia e schiena dell’operatore, portato a salire e scendere ripetutamente dal mezzo.

Sostenibilità economica ed ecologica per un business nuovo, ma dalle forti radici. Green-G è una realtà che beneficia dell’esperienza di oltre 70 anni di Goriziane Holding nel settore del mantenimento dei mezzi sia gommati che cingolati leggeri e pesanti, e può contare su un team ingegneristico di elevata specializzazione.

Esperienza ed innovazione insieme per un progetto tecnologicamente all’avanguardia, basato su scelte di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.