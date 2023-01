Nocera Superiore. Abbattimento barriere architettoniche, istanza per contributi

Entro il 1 marzo è possibile presentare al Comune istanza per ottenere i contributi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge 13/89.

Questa norma concede, infatti, contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

La domanda

La domanda dev’essere presentata in carta da bollo, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà ), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.