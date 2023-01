Pagani. Scattati i primi arresti dopo i violenti scontri tra tifosi Paganese-Casertana

Arresti in corso

Arresti in corso in questi minuti da parte delle forze dell’ordine dopo i violenti scontri tra tifoserie registrati ieri a Pagani prima del fischio d’inizio di Paganese-Casertana. Una vera e propria guerriglia in cui è stato dato alle fiamme un pullman da 50 posti a bordo del quale viaggiavano i tifosi della squadra ospite, fortunatamente usciti illesi dal mezzo.

Il rogo ha danneggiato la parte esterna di una palazzina e altre strutture private e attività commerciali.

Le indagini

A seguito degli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sono scattati in questi minuti i primi arresti. Indagini ancora in corso da parte delle forze dell’ordine per risalire a tutti i responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza insieme ai filmati amatoriali pubblicati in rete.