Pagani scontri nel derby. Calce e Sessa: “Raccolta fondi per chi ha subito danni in Via Leopardi”

I consiglieri: "Ci rendiamo promotori di una raccolta fondi per aiutare le attività ed abitazioni di Via Leopardi che hanno subito dei danni a seguito degli scontri registratisi nella giornata di ieri.

L’iniziativa

Sono i consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa a lanciare l’iniziativa di una raccolta fondi per aiutare chi ha subito danni a seguito dei tafferugli, trasformatisi in una vera e propria guerriglia, prima del derby campano Paganese-Casertana. Il bilancio, oltre a dei ferimenti e un pulmman bruciato, è quello di danneggiamenti anche ad attività commerciali e abitazioni private.

Le parole di Calce e Sessa

“Ci rendiamo promotori – spiegano i due consiglieri – di una raccolta fondi per aiutare le attività ed abitazioni di Via Leopardi che hanno subito dei danni a seguito degli scontri registratisi nella giornata di ieri. Chiunque vuole aderire può contattarci. Siamo figli di questa terra e non possiamo rimanere a guardare”.