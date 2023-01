Lotta serrata al vertice nel girone D di Promozione tra Victoria Marra e Pro Sangiorgese; tante squadre in pochi punti anche in zona playout.

Promozione: lotta al vertice nel girone D tra Victoria Marra e Pro Sangiorgese. La squadra cara al patron Tafuro ha inanellato ben 11 vittorie consecutive ed è prima a 41 punti. Nell’ultima giornata ha trovato il successo casalingo contro il Centro Storico Salerno vincendo 2-1, grazie alle reti Acanfora e Califano. Nonostante un incredibile rendimento dei biancoazzurri, la Pro Sangiorgese insegue a sole 4 lunghezze di distanza. La squadra allenata da mister Cuccurullo è reduce dalla vittoria esterna contro la Sarnese per 2-1 con i gol di Trevisone e Liguori. Al terzo e quarto posto, a 33 punti, ci sono ex aequo Calpazio ed Atletico San Gregorio, reduci entrambe da una vittoria che ha permesso alle due compagini di scavalcare il Centro Storico Salerno. La squadra allenata da mister De Cesare ha conquistato i 3 punti contro il Sant’Egidio, mentre i biancoverdi contro il Nocera Superiore.

Il Centro Storico Salerno, nonostante la sconfitta, occupa la quinta posizione a 31 punti, inseguiti dallo Sporting Pontecagnano a quota 30, reduce dal 2-0 contro l’Herajon. Vittoria esterna contro il Real Palomonte per la Temeraria San Mango che balza al settimo posto con 25 punti. All’ottavo posto, l’Atletico Faiano con 24 punti è stato fermato sullo 0-0 dal Sapri Calcio. La nona posizione è occupata dal Sant’Egidio, fermo a quota 20 dopo il KO nell’ultima giornata.

Nella zona calda della classifica ci sono Sarnese e Real Palomonte a quota 19, con i granata che occupano momentaneamente la decima posizione per la miglior differenza reti rispetto ai biancorossi. Al dodicesimo posto la Sanseverinese, reduce dal pareggio a reti bianche con il Poseidon, fanalino di coda con 13 punti. Gli ultimi 2 posti dei playout sono occupati dal Sapri Calcio e dal Nocera Superiore (16 punti), mentre l’Herajon è penultima a 15 punti.

Molto serrata la lotta per mantenere la categoria nel girone D di Promozione con ben 7 squadre in 7 punti. In zona promozione diretta la lotta è tra Victoria Marra e Pro Sangiorgese con le altre pronte ad approfittare in caso di eventuali passi falsi.