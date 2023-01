San Marzano, emergenza alluvione. Competenza Regione, domande risarcimento danni

A partire dal 23 e fino al 27 gennaio sportello per la presentazione delle domande per l’accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania.

Accertamento e risarcimento danni

A partire dal 23 gennaio 2023 sarà attivo presso gli Uffici del Protocollo del Comune di San Marzano sul Sarno uno specifico sportello per la presentazione delle domande, da inoltrare alla Regione Campania ai sensi della Deliberazione n. 410 del 25 marzo 2010, per l’accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania.

L’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

Termimi per la richiesta

Si ricorda che la normativa regionale prevede che la richiesta di risarcimento deve essere presentata entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento meteorologico e, pertanto, le domande per il risarcimento dei danni patiti per gli eventi del 17 gennaio u.s. va presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 27 gennaio 2023 al detto sportello ovvero a mezzo pec all’indirizzo:protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it