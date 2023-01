Sant’Egidio del Monte Albino. Pacchi alimentari per 150 famiglie

Mentre l’inflazione galoppa e le tasche di alcune famiglie languono qualche pacco alimentare può fare la differenza.

Come a Sant’Egidio del Monte Albino dove il comune ha aderito, anche per l’anno 2023, al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” proposto dal Banco Alimentare Campania onlus, che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.

Si può vedere l’avviso su www.comune. santegidiodelmontealbino.sa.it finalizzato all’individuazione di 150 famiglie, in condizione di disagio socio-economico e ambientale, da assistere attraverso la consegna gratuita mensile di un pacco alimentare. Anche le famiglie che finora hanno usufruito del beneficio dovranno presentare nuovamente domanda al fine di verificare la sussistenza dei requisiti. Chi è interessato dovrà procurarsi i moduli predisposti dal comune e consegnarli a mano entro le ore 13.00 del prossimo 15 febbraio, presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente o a mezzo pec all’indirizzo comune.segidioma@asmepec.it.

Il Comune procederà a redigere un’apposita graduatoria.

“L’amministrazione comunale è sempre a sostegno di coloro che sono rimasti indietro, chi già aveva delle difficoltà ora si sono amplificate con l’aumento dei prezzi, la crisi energetica – commenta il sindaco Antonio La Mura – di fatto c’è una crisi economica che si riversa sugli aspetti sociali, lo scorso anno con questa iniziativa ci sono stati 130 destinatari quest’anno siamo passati a 150 famiglie.

Vogliamo andare incontro a quelle famiglie che davvero hanno bisogno di un aiuto ecco perché non è la sola iniziativa solidale che abbiamo in programma ma ce ne saranno altre, sempre nell’ottica di aiutare i nostri cittadini a non restare ai margini con le loro difficoltà”.