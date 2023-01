Una visita programmata d'intesa con il sindaco Giuseppe Canfora in prima linea a difesa del presidio ospedaliero

Il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, sarà in visita all’ospedale “Martiri Villa Malta”.

Visita programmata

Una visita programmata per la prima settimana di febbraio d’intesa con il Sindaco Giuseppe Canfora, che in questi mesi è stato sempre in prima linea a difesa del presidio ospedaliero, e con il direttore sanitario Rocco Calabrese.

Criticità e soluzioni

All’attenzione del direttore generale le criticità dell’ospedale di Sarno ma anche le possibili soluzioni.