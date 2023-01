Paganese-Casertana. Il Ministro dell’Interno Piantedosi: “Sanzioni saranno molto severe”

Linea dura del Ministro a seguito degli scontri e atti di violenza verificatisi a Pagani prima del derby paganese-casertana

Le parole del Ministro

“Alcuni degli artefici di questo ultimo episodio molto grave sono stati assicurati alla giustizia, almeno individuati, denunciati e arrestati.

Questo per quanto riguarda le sanzioni penali. Per quanto riguarda invece le sanzioni sportive ne parleremo a breve, nell’ambito dell’apposito organismo ministeriale. Ci saranno sanzioni sicuramente molto severe nei confronti delle due società specifiche”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo a margine di un incontro a Trieste sugli scontri tra tifosi avvenuti a Pagani, come riferito dall’Ansa.

Poi, prosegue il ministro, “avrò modo di raccomandare a questi organismi di mantenere un’attenzione molto alta, improntata sulla massima precauzione. Talvolta quando ci sono segnali premonitori di queste violenze dobbiamo avere la capacità di evitare che si verifichino”.