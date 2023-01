Scafati. Frazione San Pietro: stato di emergenza sociale (video)

Cronache di una periferia scafatese abbandonata, contrada San Pietro è allo stremo tra furti, degrado e vandalismo. Un altro grido d’allarme viene lanciato dai residenti della contrada scafatese, che denunciano una continua reticenza di effrazioni ed episodi criminali.









Un anno di violenze

Nell’ultimo anno la cronaca tanto ha raccontato dell’ondata di violenza che a macchia d’olio si diffonde in città, e purtroppo i sinistri non riescono a nessun modo a fermarsi. Sono continuati in periodo natalizio alcuni furti d’auto, ma vergognoso e abominevole quello che è capitato a una famiglia a poche centinaia di metri da piazza San Pietro.

I furti

Nel pieno pomeriggio ma con il favore del primo buio, intorno alle 17:30, alcuni malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione con l’obiettivo di arraffare eventuali oggetti da valori da rivendere o somme di danaro incustodite, salvo fuggire all’arrivo della famiglia non prima di una colluttazione con un membro di questi.









I precedenti

Un caso molto simile a quello capitato in via Lo Porto alcuni mesi fa sempre a danno di una famiglia sempre in pieno pomeriggio. Vita da terzo mondo a cui vanno aggiunti continue segnalazioni per servizi non stabili e dannosi. Su tutti la pubblica illuminazione, che soprattutto in periodi di piogge funziona al 25% visti continui cortocircuiti al sistema, fattore ambientale che supporta senza dubbio la crescita di operazioni criminali.













Il comitato

I cittadini raccolti nel comitato di quartiere “San Pietro Villaggio” chiedono l’installazione di maggiore videosorveglianza, ma soprattutto sensibilità dalle istituzioni per i problemi quotidiani che si vivono. Il comitato è anche autore d’iniziative di riqualificazione territoriale, su cui spicca il Mercato Della Terra, organizzato proprio in via Abate Cuomo.

Il servizio è di Alfonso Romano