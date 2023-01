La nuova proprietà della Nocerina ha sanato nella giornata odierna altre 4 vertenze delle somme non corrisposte agli ex tesserati nelle passate stagioni. In particolar modo, questa mattina, sono stati bonificati gli importi richiesti per le controversie di Luciano Pittaresi, Francesco Bruno, Pierfrancesco Vecchione e del preparatore atletico Emilio Salsano. Resta, dunque, da sanare la vertenza di Mazzeo, il quale dovrà essere rimborsato di circa 56 mila euro. La società crede fortemente in questo progetto e vuole chiudere quanto prima le faccende extra-campo, dimostrazione avuta già nei giorni scorsi con i pagamenti agli ex tesserati Esposito, Bolzan e Morero.

Il capitolo Nocerina-vertenze sarà chiuso quanto prima, in modo da permettere al club di concentrarsi in toto sulla stagione in corso. La Nocerina è reduce da due sconfitte di fila contro Francavilla e Martina. Nel prossimo turno di campionato i rossoneri saranno impegnati nella trasferta di Lavello.

Oltre ad aver sanato i debiti delle passate gestioni, la nuova cordata ha anche operato sul mercato, mettendo a segno dei colpi importanti. Gli arrivi di Maletic e Caso Naturale hanno aumentato la qualità del reparto offensivo, che è ancora in fase di rodaggio. C’è stato l’arrivo di Mansi per la retroguardia, mentre Flora e Di Palma hanno completato il pacchetto under. Tanti i segnali da parte degli imprenditori molossi che fanno ben sperare tutto l’ambiente rossonero.