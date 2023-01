Nocera Superiore. Flashmob per ricordare le vittime dell’Olocausto

Venerdì 27 gennaio l’Amministrazione Cuofano rinnova il valore della memoria collettiva e lo fa con un flashmob organizzato nel piazzale della scuola Settembrini, dove anziani e bambini, insieme, ricorderanno le vittime dell’Olocausto.

L’iniziativa, che si svolgerà venerdì a partire dalle ore 10, nasce con il Centro Anziani “Nuceria Senza Tempo”, in collaborazione con i dirigenti dell’Istituto Comprensivo “Fresa Pascoli”, Michele Cirino, e del I Circolo Didattico, Antonio Pizzarelli.

Subito dopo il flashmob, è previsto un momento di riflessione con gli alunni delle classi V all’interno della scuola.

«Unire anziani e bambini per commemorare le vittime della Shoah è un modo per annodare il filo rosso della storia e ripercorrerlo con i più giovani, gli alunni delle scuole, nella loro fase di conoscenza e costruzione della memoria – sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – iniziative come quella del 27 sono momenti d’impegno civico e sociale che abbiamo il dovere morale di promuovere e valorizzare».