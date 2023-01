Sarno Ospedale: Canfora chiede il potenziamento del personale (video)

Sarno Ospedale: Canfora chiede il potenziamento del personale

Si pensa al potenziamento del Pronto soccorso, ricorrendo anche al supporto dei medici della continuità assistenziale, e l’assicurazione della necessaria disponibilità di personale per tutti i reparti del “Martiri del Villa Malta” di Sarno.













Le richieste

Le richieste saranno fatte al manager dell’ASL Salerno Gennaro Sosto dal sindaco Giuseppe in occasione della visita al presidio ospedaliero di via Sarno-Striano prevista per la prima settimana di febbraio come annunciato dall’ente comunale.









La visita

Una vista per avere consapevolezza delle criticità che vive il “Martiri del Villa Malta” soprattutto quelle del Pronto soccorso che restano critiche, nonostante ci sia stata la manifestazione d’interesse per i medici con partita Iva. Canfora afferma di volere richiedere anche due medici in più che si occupano dei codici bianchi come supporto. Si confida anche nei concorsi in fase di espletamento. E’ una lotta serrata contro il tempo.

Il servizio è di Aldo Severino