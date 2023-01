Angri. Corso Italia approvato il progetto esecutivo

Pippo Della Corte (Napoli, 1974) laureato in Scienze politiche è giornalista pubblicista e componente del Collegio dei probi viri dell'Assostampa Campania Valle del Sarno. Attualmente collabora con il quotidiano Il Mattino e gestisce il sito www.dibattito.info. Ha scritto per Il Salernitano, La Città di Salerno e il Quotidiano del Sud e per diversi periodici tra cui Rivoluzione Liberale.it. Da lunghi anni cura la rubrica L'Oblò per il mensile Angri 80. Ha condotto trasmissioni televisive per le emittenti TeleAngri Uno e Antenna Tre. Ha dato alle stampe diverse pubblicazioni: il fotolibro La Costa d'Amalfi, i romanzi brevi Civico 74 ed Eden ed i pamphlets Giornalisti di provincia e Il fiore e le baionette.