Cava de Tirreni. Al via la progettazione del nuovo trincerone

A seguito dell’aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva dell’opera di decongestionamento della statale 18 di prolungamento del trincerone da via Atenolfi a Via Santoriello, martedi prossimo 31 gennaio, alle ore 10.00, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’importante opera viaria in attuazione della delibera CIPE 54/2016 risorse FSC 2014/2020 di Euro 3.703.770,16

Parteciperanno il Sindaco Vincenzo Servalli, il vicesindaco Nunzio Senatore, Luca Cascone Consigliere regionale, Presidente della IV Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, l’arch. Emilio Maiorino in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa per la progettazione esecutiva, composto da: RPA srl – Perugia – (Mandataria); COOPROGETTI Soc. Coop. – Gubbio (Pg); (Mandante); EMILIO MAIORINO & PARTNERS srl – Cava de’Tirreni – (Mandante);