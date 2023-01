Dramma nel napoletano. 24enne dimessa dal pronto soccorso, va in arresto cardiaco

Colta da malore presso il proprio domicilio, è stata riportata in Pronto Soccorso dove è giunta in arresto cardiaco

La tragedia

La tragedia si è verificata a Pozzuoli, dove Angela Brandi una giovane 24enne è deceduta martedì nell’ospedale Santa Maria delle Grazie. La Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma della giovane.

La nota della direzione dell’ospedale

La direzione generale dell’ospedale, in un comunicato, ha espresso cordoglio ai familiari e annunciato l’avvio di una indagine interna.

La donna – precisano nel comunicato – era ricorsa nel pomeriggio alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli, “presentando epistassi, trattate dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale e successivamente dimessa”.

“In serata – spiega Mario Iervolino, direttore generale del Santa Maria delle Grazie – la giovane, colta da malore presso il proprio domicilio, è stata riportata in Pronto Soccorso dove è giunta in arresto cardiaco e non è stato possibile scongiurare il decesso.

Si è data pronta ed immediata collaborazione all’Autorità Giudiziaria consegnando l’intera documentazione clinica richiesta e si confida negli accertamenti disposti dalla stessa per accertare le cause ed eventuali responsabilità”, conclude la nota.

Il sequestro della cartella clinica

La cartella clinica è stata acquisita dai carabinieri della città flegrea, su disposizione dei magistrati della VI sezione “Lavoro e Colpe Professionali” (coordinata dal procuratore aggiunto Simona Di Monte) e non è escluso, come riportato dall’Ansa, che gli inquirenti possano a breve disporre l’esame per fare luce sull’accaduto.