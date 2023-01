Pagani. Impossibile poter effettuare l’abbonamento per i parcheggi cittadini

Alcuni utenti ci hanno segnalato che, da diversi giorni, risulta impossibile poter effettuare l’abbonamento per i parcheggi cittadini.

Da ciò che ci hanno raccontato nessuno riesce a dare una risposta, ne la Sam ne la Polizia Locale. Inoltre nessuno risponde al numero ad hoc. Anche noi abbiamo provato ad avviare una serie di contatti ma nulla.

Ci chiediamo, pertanto, come sia possibile che i servizi erogati all’utenza peggiorino di giorno in giorno e come sia possibile che, nonostante 160 ore mensili di straordinario erogate al responsabile dei parcheggi, ci sia questo malfunzionamento.

I consiglieri comunali

Vincenzo Calce

Anna Rosa Sessa