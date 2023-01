Pagani. Mercato Ortofrutticolo, Sessa chiede chiarimenti su direttore e consulenti

Sessa: "Comportamenti antisindacali denunciati dai sindacati e, addirittura, ordinanze giudiziarie che vedrebbero il suo coinvolgimento in affidamenti diretti di servizi"

Il Consigliere Comunale Anna Rosa Sessa chide chiarimenti al Commissario Liquidatore del Mercato Ortofrutticolo dott. Mirko Apa su alcune questioni che riguardano direttore del Consorzio Mercato Ortofrutticolo, tra cui comportamenti antisindacali denunciati dai sindacati.

Le parole di Sessa

“Egregio Commissario, da circa due mesi, leggo sui quotidiani locali episodi che coinvolgono il Direttore del Consorzio Mercato Ortofrutticolo: comportamenti antisindacali denunciati dai sindacati e, addirittura, ordinanze giudiziarie che vedrebbero il suo coinvolgimento in affidamenti diretti di servizi (vedi questione sanificazione).

L’art.7 del Regolamento Tecnico del Mercato Ortofrutticolo chiaramente stabilisce che “la nomina del Direttore avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal Consorzio” spiegando, inoltre, in maniera dettagliata, le modalità di tale procedura concorsuale. L’art.13, poi, specifica che le concessioni dei servizi sono regolate da “apposita convenzione tra il Consorzio ed il Concessionario” e, pertanto, tra il rappresentante legale del Consorzio ed il concessionario”.

Le domande di Sessa

“Ad oggi – spiega la consigliera – alla luce di quanto sta accadendo, chiedo di sapere se: E’ istituita ufficialmente la figura del Direttore del Consorzio Mercato ortofrutticolo. Se la stessa è stata individuata con procedura concorsuale ai sensi dell’art.7 del Regolamento Tecnico del Mercato Ortofrutticolo. Se la stessa esiste, quali sono le sue mansioni e, in particolare, qual è il suo ruolo nella gestione delle convenzioni in essere per il Mercato Ortofrutticolo

Inoltre risulta alla scrivente che il Consorzio Mercato Ortofrutticolo si avvale della collaborazione di consulenti esterni da un imprecisato numero di anni. Si chiede, pertanto, di sapere:

Quante e quali sono le consulenze esterne di cui si avvale il Consorzio Ortofrutticolo. Da quanto tempo sono in essere le consulenze esterne di cui sopra. Quali sono le modalità di scelta dei consulenti esterni incaricati, atteso che il Consorzio non ha mai provveduto alla stesura di short list per la selezione.

Qualora non dovessero arrivare le risposte richieste, si provvederà ad inviare tale nota agli organi competenti”.