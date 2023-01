San Valentino Torio. Ripresi i lavori per la rete fognaria

Dopo giorni di cattivo tempo e piogge intense, sono ripresi i lavori per la realizzazione della rete fognaria.

Le parole del sindaco E’ il sindaco Strianese a darne comunicazione chiedendo collaborazione alla cittadinanza. “Si procede soprattutto a Via Sanguette e Via Tuoro, dove – spiega il sindaco – chiediamo pazienza e collaborazione ai residenti ed a tutti coloro che la attraversano per motivi di lavoro o altro”. Lavori a Via Sanguette e Via Tuoro

“Si tratta di lavori attesi da anni e che finalmente realizziamo per risolvere il problema dell’inquinamento del Fiume Sarno e degli allagamenti in alcuni punti del paese.

Proprio in queste strade si realizzano reti fognarie non previste nel progetto iniziale del Generale Jucci e che la nostra Amministrazione Comunale ha fatto inserire in fase di rivisitazione del progetto di completamento da parte di Gori e Regione Campania”.

Via San Severino “Si lavora anche a Via San Severino, dove si stanno mettendo a quota tutti i pozzetti realizzati, per poi asfaltare definitivamente la strada sulla quale gia’ abbiamo completato i lavori”.

Via Annunziata e nuovi lavori “Ricordiamo che anche a Via Annunziata abbiamo gia’ fatto i lavori della nuova rete fognaria e ripristinato la strada, manca solo la segnaletica stradale. Nelle prossime settimane inizieremo i lavoti anche a Via Diaz Casatori, a Via Zeccagnuolo ed a Via Vetice”.

Le autorizzazioni Abbiamo gia’ chiesto autorizzazione – conclude il primo cittadino – per la realizzazione dello scavo alla Provincia di Salerno, essendo quelle tutte strade provinciali.