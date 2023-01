Il match Angri-Paganese di domenica 29 gennaio alle ore 14:30 si giocherà al Giovanni Morra di Vallo della Lucania. La scelta dello stadio è stata dovuta alla squalifica del campo della società Angri in seguito ai fatti accaduti contro il Portici. Per la compagine grigiorossa ci sarà l’esordio del nuovo tecnico Carmelo Condemi, subentrato al dimissionario Sanchez. Nel frattempo domani si discuterà il ricorso per la sconfitta a tavolino contro il Portici.

Per gli azzurrostellati invece sarà l’opportunità per agguantare la decima vittoria consecutiva. La squadra di mister Giampà è prima a +3 dal Sorrento ed avrà la possibilità di consolidare il primato contro la compagine angrese.

Angri-Paganese: i comunicati delle società

Il comunicato dell’U.S. Angri:

Il presidente della CSA III sezione ha fissato l’udienza per la discussione del reclamo. Domani venerdì 27 gennaio alle ore 14,30 in videoconferenza le parti interessate si collegheranno per animare il dibattimento in merito ai fatti che lo scorso 11 gennaio hanno caratterizzato l’intervallo della gara Angri-Portici, recupero della 16a giornata di campionato. Un ricorso elaborato per volontà della società angrese e del presidente , per definire la verità dei fatti e affidando la difesa all’esperienza dell’avvocato . In base alla sentenza si definirà anche la sede della gara di domenica con la Paganese. ’ ̀ ’ “” , ̀ .

Il comunicato degli azzurrostellati:

La LND ha comunicato che l’incontro Angri-Paganese di disputerà al “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania domenica 29 Gennaio ore 14:30 a porte chiuse, in relazione alla squalifica del campo della Società Angri.

Ogni Società puo’ far entrare nella struttura un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara.

Le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse, debbono rimanere rigorosamente chiuse e non puo’ essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto.