Pagani. Boom abbonamenti parcheggi, caso sui disagi

Parcheggi a Pagani, l’amministrazione annuncia oltre 200 abbonamenti in meno di 20 giorni, ma le opposizioni denunciano disagi. Dopo lo strano caso dello scontrino errato in piazza D’Arezzo, che siglava “Nocera Multiservizi”, una nuova vicenda investe il piano parcheggio di palazzo San Carlo.

La denuncia di Calce e Sessa

Diverse sono state le segnalazioni da parte di cittadini e non solo rispetto situazioni di disagio relativi ad alcuni sotto servizi di competenza della Sam. In particolare i consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa denunciano una situazione allo stremo per il servizio, prossimo ad un suo collasso interno tra numeri di telefono irraggiungibili e non solo. “Alcuni utenti ci hanno segnalato che, da diversi giorni, risulta impossibile poter effettuare l’abbonamento per i parcheggi cittadini. Da ciò che ci hanno raccontato nessuno riesce a dare una risposta, ne la Sam ne la Polizia Locale. Inoltre nessuno risponde al numero ad hoc. Anche noi abbiamo provato ad avviare una serie di contatti ma nulla” scrivono in comunicato Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa “Ci chiediamo, pertanto, come sia possibile che i servizi erogati all’utenza peggiorino di giorno in giorno e come sia possibile che, nonostante 160 ore mensili di straordinario erogate al responsabile dei parcheggi, ci sia questo malfunzionamento”.

La realtà dell’ente

Al tempo stesso però l’amministrazione di palazzo San Carlo racconta un’altra realtà, ben più articolata ma anche positiva nello specifico. “Non ci risultano disagi per il servizio di abbonamenti al parcheggio pubblico anzi, dobbiamo sottolineare un incremento di domande sia per il servizio specifico che per i parchimetri in generale. Siamo in cresciuta con maggiori somme raccolta anche grazie al lavoro degli ausiliare del traffico” commenta l’assessore alla viabilità e alla Polizia Locale Veronica Russo “La modulistica si può richiedere direttamente agli ausiliari del traffico o al comando di polizia Locale. Dallo scorso 6 gennaio ad oggi sono state sottoscritti circa 220 abbonamenti, quasi tutti già ritirati all’interno dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria De’ Liguori e in alcuni casi anche consegnati”. La difesa di Russo termina rispondendo una volta per tutte anche sul caso degli straordinari previsti per il responsabile dei parcheggi “Il responsabile Giuseppe Strino sta facendo un lavoro egregio, coordina il servizio, è in strada a lavorare come ausiliare del traffico ed è anche guardiano dell’Auditorium. Bisognerebbe ringraziare per l’abnegazione”.