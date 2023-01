San Valentino Torio. Il sindaco Strianese: “Sempre vicini ai cittadini, nonostante le difficoltà”

L’ Amministrazione Comunale non ostacolerà lo stralcio di sanzioni e interessi sulle cartelle esattoriali di importo inferiore ai 1.000 €.

Sempre vicini ai cittadini, nonostante le difficoltà.

“Come sapete, una disposizione nazionale prevede lo stralcio di sanzioni ed interessi su cartelle di importo inferiore ai 1.000 € ed in giacenza dal 2000 al 2015. La legge concede ai Comuni la facoltà , entro il 31 Gennaio, di approvare in consiglio comunale un atto che impedisca questa possibilità. In questi giorni i vari comuni italiani sono alle prese con questa decisione. Noi abbiamo valutato di dare ai cittadini questa possibilita’ e di non proporre nessuna azione contraria al che famiglie ed imprese possano sgravare sanzioni ed interessi nelle fattispecie elencate dalla legge 197/2022 (legge di stabilità).

Cerchiamo sempre di non aumentare la pressione tributaria e di offrire servizi sociali, scolastici, ambientali migliori possibili.

Il Sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale