Scontri tra tifosi. Il sindaco La Mura ringrazia per l’impegno il Prefetto di Salerno

Persone che nulla hanno a che fare con lo sport

Le indagini sugli episodi di inaudita violenza consumatisi domenica scorsa tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino hanno fatto rimbalzare la striscia di confine sui tg nazionali con un danno enorme in termini di immagine locale per un territorio, dove ci sono cittadini onesti e rispettosi che rappresentano la maggioranza tra gli abitanti. Proprio questo ha ferito la popolazione in generale concorde nel pensare che non si possa finire alla ribalta del Paese per un manipolo di persone che nulla hanno a che fare con lo sport.

Gravi danni al fabbricato

Il fabbricato che è stato visto più e più volte nei vari notiziari nazionali, quello colpito suo malgrado, dalle fiamme del bus dei tifosi della squadra in trasferta, è sul territorio di Sant’Egidio del Monte Albino. Un’attività commerciale “Nuvola” che prevedeva la vendita di prodotti per parrucchieri ed estetisti, aperta in via Ugo Foscolo da 5 mesi dai giovani titolari e maturata dopo 10 anni di sacrifici economici.

Le dichiarazioni del Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino

“Il giorno dopo mi sono recato sia presso i proprietari che gli affittuari per constatare personalmente i danni provocati dall’incendio del bus – riferisce il sindaco di Sant’Egidio Antonio La Mura – purtroppo è stata danneggiata la facciata, gli infissi, la caldaia, climatizzatori, gli interni del locale al piano terra, sopra ci sono due appartamenti, tra cui uno studio tecnico, danni economici consistenti per i quali mi sono rivolto al Prefetto di Salerno chiedendo che si possa sostenere queste persone attingendo da qualche Fondo economico messo a disposizione dallo Stato, non è possibile che debbano sobbarcarsi questa spesa da soli, lo Stato deve aiutarli per quello che è successo”.

L’impegno del Prefetto e la vicinanza al sindaco

Intanto il Prefetto di Salerno ha convocato il sindaco La Mura per ricevere la quantificazione dei danni subiti sul proprio territorio, aggiornarlo sugli sviluppi delle indagini ancora in corso e forse nel corso dell’incontro fornire già delle indicazioni circa le richieste avanzate dal primo cittadino per i propri abitanti colpiti dalle azioni di una furia cieca. Domenica scorsa le unità dei vigili urbani di Sant’Egidio hanno presidiato la zona interessata dagli scontri fino a quando non è stato rimossa completamente la carcassa del bus.

Scene di follia pura

“Quelle che abbiamo visto sono state scene di follia pura, che non hanno nulla a che vedere con lo sport, il calcio e il tifo. Le persone che si sono rese responsabili di questa violenza dovranno assumersi le proprie responsabilità. Ci tengo a ringraziare i nostri vigili urbani per la tempestività e l’efficacia del loro intervento accanto a forze dell’ordine e soccorritori” conclude il sindaco di Sant’Egidio.