Lavello-Nocerina rappresenta un crocevia fondamentale nella stagione dei molossi; infatti i rossoneri potranno invertire il trend negativo delle ultime due gare, oppure continuare a non fare punti rischiando di catapultare in prossimità della zona calda della classifica.

La squadra di mister Zavettieri, in particolar modo nell’ultimo match contro il Martina, ha deluso a causa delle poche azioni da gol create; il reparto offensivo della Nocerina, composto attualmente da Caso Naturale e Maletic pare non essere ancora collaudato al 100%. Per la società rossonera è stata una settimana intensa, dato che sono state sanate ben 4 vertenze ed in più pagati tutti gli stipendi di dicembre 2022. La nuova cordata di imprenditori si aspetta una grande risposta già dalla trasferta di domenica.

Il Lavello, invece, è in una situazione ancor più difficile dei molossi; infatti i lavellesi sono reduci da una sola vittoria nelle ultime 9 partite (contro il Martina). I ragazzi di mister Zeman non sono riusciti a dare continuità alla vittoria in terra pugliese e nell’ultimo turno di campionato sono caduti per 3-0 contro il Casarano. Ai gialloverdi appartiene un record negativo del girone H, ossia la peggior difesa con ben 37 gol subiti. Occasione perfetta, dunque, per l’attacco rossonero di dimostrare le proprie qualità.

Lavello-Nocerina: un occhio alla classifica

La Nocerina è ferma da ben 2 giornate a quota 24 punti ed è scivolata al decimo posto, a soli 3 punti di distanza dalla zona playout. Il Lavello si trova in piena zona retrocessione, visto che occupa la diciassettesima posizione con soli 16 punti.