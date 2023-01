Agro, maltempo. L’appello di 7 sindaci al presidente De Luca

Carpenieri: "Un'iniziativa che mi vedrà nelle prossime ore depositare formalmente la lettera in Regione nella speranza che il Governatore voglia accogliere questo grido di allarme"

Le firme di 7 sindaci per avere un incontro col presidente regionale De Luca nell’Agro.

L’iniziativa

I Sindaci dei comuni di Angri, San Marzano sul Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, Pagani, Roccapiemonte e Scafati (quest’ultimo, prima di decadere dalla carica), insieme a molti altri Amministratori locali, hanno sottoscritto con me la lettera-appello al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perché programmi al più presto una visita istituzionale nell’Agro nocerino-sarnese, in particolare proprio in quei comuni così duramente colpiti dall’ultima ondata di maltempo.

Le parole di Carpentieri

“Un’iniziativa – spiega Carpenieri – che ho annunciato nei giorni scorsi e che mi vedrà nelle prossime ore depositare formalmente la lettera in Regione, nella speranza che il Governatore voglia accogliere questo grido di allarme e questa richiesta di attenzione che arriva da cittadini, Sindaci e Amministratori locali.