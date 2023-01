Pagani. Rimpasto di giunta, l’idea passa per l’assise

De Prisco non frena nessuno: il discorso di metà mandato può iniziare ma solo se parte dai gruppi in consiglio comunale

Metà mandato a Pagani per l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco, si pensa al rimpasto delle nomine tecniche. Con il nuovo anno torna a palazzo San Carlo l’idea di possibili cambiamenti tra i membri della giunta comunale, un tema che già era entrato nel dibattito politico della maggioranza in passato senza produrre però nulla.

Patto di mandato

Una delle strategie adottate dalla grande squadra De Prisco sulla costruzione della giunta comunale prevedeva infatti un possibile rimpasto proprio in questi mesi. La squadra creatasi ha operato in questi anni senza particolari problemi di natura organizzativa o di rapporto con le singole espressioni consiliari, con polemiche mai avanzate. Il sindaco Lello De Prisco in ogni occasione ha sempre difeso i suoi attuali assessori, attribuendone grandi doti professionali oltre che amministrative. La giunta infatti, eccezion fatta per Pietro Sessa, eletto consigliere e sostituito da Tommaso Passamano, è rappresentata da tutte nomine di natura tecnica, seppur di espressione dei singoli gruppi consiliari.

De Prisco “Aperto a tutto”

Da questo presupposto De Prisco spiega quindi tranquillamente come “Il discorso esiste, è legittimo ma non mi appartiene in prima battura. Sono i gruppi consiliari a scegliere come meglio credono in un rapporto di totale fiducia, tenuto conto dei limiti di caso”. Chiarito questo passaggio, De Prisco sottolinea però anche come “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti i membri di giunta e sono soddisfatto del lavoro che anche insieme a loro abbiamo portato avanti”. Se ci saranno cambiamenti, sarà quindi solo per il meglio e per aprire una eventuale nuova stagione dell’amministrazione De Prisco. Possibile quindi un cambiamento radicale anche in termini di distribuzioni di deleghe, con un possibile arrivo a palazzo San Carlo, mai avvenuto durante questo mandato, di un assessore delegato alle materie economico-finanziarie.

Tecnici nel mirino

Da Giuseppe Campitiello, storico braccio destro per il Sindaco nella nascita della Sam, a Veronica Russo, assessore alla Polizia Locale, passando per Mariastella Longobucco, assessore alla pubblica istruzione, o ad Augusto Pepe, delegato ai Lavori Pubblici, nessuno è realmente confermato da ora a 6 mesi. Un ruolo importante, nella dinamica interlocutoria, lo terrà il presidente del consiglio Gerardo Palladino, che già a Novembre aveva annunciato un rimpasto ad inizio 2023.