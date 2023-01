Ercolanese-San Marzano 1-5. Grande prova dei rossoblu che dominano i granata e volano a +13 dall’Agropoli, caduto per 2-0 contro il Costa d’Amalfi.

Ercolanese-San Marzano 1-5: la cronaca

La squadra di mister Fabiano fa la partita, ma dopo appena 2 minuti, dopo una dormita difensiva, è l’Ercolanese a rendersi pericolosa con Ferro, ma Palladino respinge. Passano 4 minuti ed i rossoblu vanno vicini al vantaggio con Prisco, schierato al posto del capocannoniere Esposito, che non sfrutta un cross di Elefante. Dopo 3 minuti, però, il bomber ex Frattese si fa perdonare ed in girata porta i suoi in vantaggio. I rossoblu spingono e prima con Elefante e poi con Velotti sfiorano il vantaggio. Anche in questo caso è questione di minuti, perché al secondo minuto di recupero è ancora Prisco, servito da Marotta, a siglare il raddoppio.

Nella ripresa è ancora il San Marzano ad essere padrone del campo, con l’Ercolanese che non riesce a reagire. La compagine marzanese sfiora il tris con una grande girata di Marotta al 52’ che esce di poco. Al quarto d’ora è il neo entrato Casillo a rendersi pericoloso con un tiro deviato che D’Aquino però è reattivo e para. Al 76’ arriva il terzo gol rossoblu: Elefante calcia da distanza notevole, la deviazione di un difensore granata diventa un assist per Castagna che deve solo appoggiare in rete. All’80’ la squadra napoletana accorcia le distanze con un gran gol di Granato che sugli sviluppi di un traversone è bravo a pescare l’angolo lontano. L’Ercolanese si sbilancia per riaprire il match, ma all’82 è Gennaro Esposito a capitalizzare un contropiede perfetto e chiude definitivamente il match. Al 92’ c’è spazio per la tripletta personale di Elefante che con un tiro in diagonale buca D’Aquino per la quinta volta.

Ercolanese-San Marzano 1-5: il tabellino

ERCOLANESE 1924 (4–3–3): D’Aquino; Boiano, Clemente (1’ st Russo), Autiero, Esposito Gi.; Cuomo (1’ st Buonocore), Di Gennaro, Pecorella (20’ st Onesto); Massaro, Granato, Ferro (20’ st Paradiso).A disposizione: Ascione, Marino, Sorrentino, Esposito A., Cesarano.Allenatore: Ulivi.

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino; Chiariello, Riccio, Velotti, Fernando (15’ st Dentice); Tarascio (22’ st Tranchino), Lettieri, Montoro (10’ st Casillo); Marotta (26’ st Castagna), Prisco (20’ st Esposito Ge.), Elefante. A disposizione: Ragone, Di Girolamo, Nuvoli, Camara. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Magnifico (Caserta). Assistenti: Infante (Castellammare di Stabia) e Di Luca (Napoli).

RETI: 9’ pt e 47’ pt Prisco (S), 32’ st Castagna (S), 35’ st Granato (E), 37’ st Esposito Ge. (S), 47’ st Elefante (S).

NOTE. Spettatori: 150 circa. Ammoniti: Velotti (S). Calci d’angolo:2–2. Recupero: 3’ pt; 3’ st.