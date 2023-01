Unicar. Festa per la Jeep Avenger grande protagonista

Danza, musica e motori. In tanti venerdì sera non si sono fatti scappare l’occasione di vedere interagire questi tre elementi insieme, in perfetta armonia. Grande successo per l’exhibition live nel salotto Unicar, la concessionaria dei fratelli Tortora, Ciro e Attilio, dove amici, curiosi e ospiti esclusivi hanno potuto visionare in anteprima la nuova Jeep® Avenger. Gialla, elegante, grintosa è stata lei la protagonista della serata.

Un modello moderno e compatto

Si tratta di un modello moderno e compatto, disponibile 100% elettrico o con motorizzazione turbo benzina. Combina il DNA Jeep® con tecnologia all’avanguardia, offrendo un design interno versatile con molto spazio per le avventure quotidiane. E mentre tutto intorno le persone ammiravano la nuova auto con tanto di selfie al volante, nell’aria risuonava la musica del trio composto da Mariella Pandolfi (pianoforte), Massimo Mercogliano (basso), Dario Guidobaldi (batteria). Sulle loro note si sono esibiti i ballerini della Crown Company Ballet di Luigi Ferrone e Corona Paone. «Siamo felici. Archiviamo un altro evento di successo che ci spinge ad organizzarne di nuovi», dicono i fratelli Tortora.