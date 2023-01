Napoli. Minorenni aggrediti per uno “sguardo di troppo”

La violenza inaudita

Quartiere Porto e quartieri Spagnoli entrambi teatro di violenza la scorsa notte, dove tre minori sono stati aggrediti in due distinti episodi.

Prima aggressione

La prima aggressione è avvenuta in via Enrico De Marinis nel quartiere Porto ai danni di un 14enne malmenato da sconosciuti mentre era in compagnia di alcuni suoi coetani. Pare sia stato preso a calci e a pugni per uno sguardo di troppo. Il ragazzino, portato in ospedale, ha subìto un trauma cranico. Indagini in corso per ricostruire la vicenda con i Carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere presenti in zona.

Seconda aggressione

A mezzanotte, altri due minori sono stati aggrediti ai Quartieri Spagnoli. Anche in questo caso la violenza gratuita sarebbe scaturita da uno sguardo di troppo, come riportato dall’Ansa. Vittime due 17enni picchiati e feriti con armi bianche da un gruppo di coetanei. Anche in questo caso indagano i carabinieri.

Come si evidenzia dai referti dell’ospedale entrambi i giovani guariranno in dieci giorni.