Sport. Angri-Paganese, il derby nel Cilento è patto

Il nuovo Angri di Condemi mostra i muscoli e riesce a fermare la striscia di vittorie consecutive della Paganese di Giampà, a Barone risponde Cusumano. Uno dei derby più sentiti dell’Agro, per l’occasione giocato allo stadio Giovanni Morra dopo i fatti di Angri-Portici, non delude le aspettative della vigilia.

Primo tempo

Le compagini hanno dato ad una partita coinvolgente anche se all’inizio molto nervosa e spezzettata. Non entra benissimo in campo la squadra azzurrostellata, che subisce la grande foga dei grigiorossi, a volte anche troppo irruenti con falli e sanzioni disciplinari. Da un lato i centrocampisti provano ad inserire Maggio in spazi propizi, senza chiare occasioni, mentre i grigiorossi più intraprendenti in particolare con Varsi e Barone non impensieriscono Moro anche vista la trappola del fuorigioco attivata più volte. L’occasione che sblocca la partita inizia sugli sviluppi di un calcio piazzato sulla destra al 43’, con Aracri che nello svolgimento della successiva azione rimane fuori posizione per creare la superiorità numerica sulla zona. Riesce a ricevere il pallone libero e fa partire un cross perfetto per Barone, che elude la trappola del fuorigioco e gela Moro. Il gol del ritrovato bomber è una gioia personale che dura però molto poco. Allo scadere dei 45 regolamentari, su un contrasto aereo il numero 9 colpisce Capone, che cade a terra. Per l’arbitro Migliorini è fallo violento e quindi espulsione.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizio con il ritorno quindi della Paganese, rinfrancata anche dagli ingressi di Semonella e Dioh dal primo minuto. Ci prova Maggio intorno al sessantesimo, con la sua conclusione di poco a lato, ma sarà l’ingresso di Cusumano a fare la differenza. Entrato al minuto 67, l’esterno è protagonista della rete del pareggio al minuto 81’, in una delle diverse situazioni pericolose create negli ultimi 20 minuti, con molta densità negli ultimi 30 metri dell’Angri. Su una mischia il pallone arriva a Semonella che confeziona un cross perfetto per Cusumano a rimorchio, che segna con tanto di tap in poco dopo la linea di porta di De Felice. In 10 contro 11 e appena agganciati nel punteggio, i doriani hanno la forza di provare ad andare avanti. Importante è l’occasione di Cassata al minuto 86, con un tiro di poco a limite da ottima posizione in area di rigore. La Paganese però vuole continuare a vincere, e nelle folate finali De Felice prende un palo amaro su colpo di testa dal cross di Cusamano allo scoccare del novantesimo. Non basta, e il match finisce giustamente in pareggio, con l’Angri soddisfatta che può esser soddisfatto della sua prova e la Paganese che riesce ad approfittare comunque in classifica del tonfo del Sorrento