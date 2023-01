Pol.Lioni-Scafatese 3-2. Brutta battuta d’arresto per gli uomini di Liquidato che, dopo aver ribaltato il match, non sono riusciti a mantenere il vantaggio. Punti fondamentali per il Lioni che si rilancia in ottica salvezza.

Pol.Lioni-Scafatese 3-2: la cronaca

Partono subito forte i padroni di casa che dopo appena 3 minuti sfiorano il vantaggio con Sidibe. Successivamente è Onesto per ben 2 volta ad arrivare dalle parti di Botta, ma è sempre impreciso nella conclusione. Il Lioni aumenta l’intensità ed al 18′ arriva il vantaggio: Moccia dal limite fa partire un mancino a giro sul quale Botta non può arrivarci, è 1-0. La Scafatese si sveglia e prova a reagire. Al 37′ sugli sviluppi di un corner è il capocannoniere Evacuo a ristabilire la parità. Prima di tornare negli spogliatoi è ancora il numero 9 giallobleu a trovare il gol per il vantaggio; palla all’estremo difensore del Lioni, Evacuo riesce a non farsi vedere al momento della rimessa in gioco e ruba palla e trova la doppietta personale. Al termine della prima frazione il risultato è di 2-1 in favore degli ospiti.

Nella ripresa l’ingresso in campo di Francesco Di Ruocco per il Lioni svolta la partita. Al 61′ Onesto trova il gol del 2-2 su un’apertura di Moccia e buca Botta.8 minuti dopo arriva la definitiva contro rimonta: ripartenza perfetta dei rossoblu gestita da Acka che serve Sidibie, il quale non sbaglia e porta i padroni di casa in vantaggio. Il canarino non riesce a reagire e dopo 90 minuti il risultato è di 3-2 in favore della Polisportiva Lioni.

Pol.Lioni-Scafatese 3-2: il tabellino

POLISPORTIVA LIONI: Caputo, Acka, Luongo, Assante, Campagnuolo 03, Gala, Visciano, Greco (45′ Di Ruocco), Sidibe, Moccia, Onesto 04. A disposizione: D’Angeli 03, Di Ruocco, Petrozzino 05, Rosania 06, Rizzo 04, Fontana 03, Pappalardo, Zinno, Battaglia 04 All:Caruso Gabriele

SCAFATESE: Botta 04, Trezza, Esposito, Masullo, Di Pasquale 03 (73′ Senatore 04), Cavaliere (80′ Iovinella), Manzo (78′ Marsiglia 04), Alvino, Napolitano (73′ Iommazzo)1, Evacuo, Tagliamonte. A disposizione: Scarpati, Colantuono 03, Iovinella, Costantino, Senatore 04, Salvatore 04, Canale, Marsiglia 04, Iommazzo. All: Liquidato Stefano

RETI: 18′ Moccia, 37′ Evacuo, 45′ Evacuo, 61′ Onesto, 69′ Sidibe