Cade per la terza volta consecutiva la squadra di mister Zavettieri che non riesce a reagire al gol di Maione ad inizio ripresa.

Lavello-Nocerina 1-0. La squadra di mister Zavettieri incassa il terzo KO consecutivo, dopo Martina e Francavilla, crollando a ridosso della zona calda della classifica. Per i biancoverdi, invece 3 punti fondamentali in ottica salvezza che si rilanciano per la permanenza in Serie D.

Lavello-Nocerina 1-0: la cronaca

Il tecnico dei molossi si affida al consueto 3-5-2, con Russo tra i pali e De Marino, Romeo e Fusco a comporre la linea di difesa. A centrocampo Basanisi, Giacomarro, Chietti, Schiavella e Bandeira, mentre il solito tandem offensivo composto da Maletic e Caso Naturale. La prima occasione del match arriva proprio dai piedi del numero 10 che dopo aver saltato due avversari calcia a lato. La Nocerina prova a spingere ad al 18′ Maletic costringe l’estremo difensore del Lavello agli straordinari per respingere un colpo di testa. Il Lavello prova a rispondere creando gioco, ma senza mai impensierire concretamente Russo. LA chance più ghiotta della prima frazione arriva al 26′: azione perfetta dei rossoneri che liberano al tiro Basanisi che è impreciso nella conclusione.

Nella seconda frazione si sblocca subito il risultato: dopo un giro di lancette Maione di testa buca Russo e porta il Lavello in vantaggio. I ragazzi di Zavettieri subiscono il colpo e non riescono a reagire; infatti è il Lavello a sfiorare il raddoppio ancora con Maione, ma Russo questa volta è bravo a respingere. La compagine rossonera ci prova timidamente con Mancino da distanza notevole, ma la sfera termina fuori. Al 68′ arriva l’occasione per il pari: Talamo, servito perfettamente, si ritrova a tu per tu con Trapani ma spreca clamorosamente. Dopo l’occasione del classe 96′ la Nocerina non si affaccerà più dalle parti dell’area di rigore del Lavello. Sono i padroni di casa a rendersi pericolosi più volte sfiorando il raddoppio, prima con Quarta e poi con Russo. Dopo 90 minuti il risultato resta bloccato sull’1-0 e consegna di fatto i 3 punti ai biancoverdi.

Sconfitta pesante per la Nocerina che si ritrova al dodicesimo posto a soli 2 punti dall’Afragolese tredicesima (zona playout). I molossi dovranno dare una svolta a questo trend negativo per non rischiare di compromettere la stagione. Per il Lavello 3 punti importantissimi che fanno balzare la compagine biancoverde al quindicesimo posto con 19 punti.