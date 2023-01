Napoli. Violenza tra minori, un ragazzo di 14 anni in ospedale

Secondo la ricostruzione, il giovane era in scooter e percorreva via Foria, alcuni minori, anche loro in scooter, secondo quanto riferito, lo avrebbero accerchiato e poi picchiato.

Ancora violenza tra minori a Napoli dopo gli episodi degli ultimi giorni.

Nella serata di sabato i carabinieri della stazione Napoli Vomero sono intervenuti all’ospedale Cardarelli per un 14enne ferito.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il giovane era in scooter e percorreva via Foria, all’altezza di Piazza Carlo III.

Alcuni minori, anche loro in scooter, secondo quanto riferito, lo avrebbero accerchiato e poi picchiato.

Uno di loro, come scrive l’Ansa, lo avrebbe colpito anche con un manganello.

Cinque i giorni di prognosi prescritti per un trauma cranico non commotivo. Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire la dinamica.