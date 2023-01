Pakelo, tra i migliori produttori di lubrificanti meccanici

Pakelo, produttore di lubrificanti meccanici con laboratorio interno di analisi tra i più attrezzati d’Europa.

Gli oli Pakelo, totalmente prodotti in Italia secondo standard qualitativi certificati, si distinguono nel complesso e mutevole panorama delle specifiche internazionali e dei costruttori. Per farlo il team dedicato si assicura l’accesso alle migliori basi, sia minerali di prima raffinazione che sintetiche, ed ai migliori additivi per offrire soluzioni di lubrificazione innovative e personalizzate per i settori auto e moto (sia di nuova sia di vecchia generazione con linee ad hoc), costruzioni, agricoltura, trazione pesante, industria, nautica.

Fiore all’occhiello dei servizi offerti è lo studio e sviluppo di lubrificanti su misura. Dalla formulazione al packaging, Pakelo garantisce assistenza ad ogni passo, consulenze e training tecnici.

Il PakeloLab è un laboratorio di analisi all’avanguardia per attività di diagnosi dei lubrificanti e controlli qualità. È gestito da Pakelo Global, una società del gruppo che, fin dagli anni Settanta, implementa un’estesa banca dati per una precisa interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi.

In tal modo Pakelo offre diagnostica degli oli esausti in ottica di problem solving; interpretazione puntuale dei risultati delle analisi ed individuazione delle aree di miglioramento; analisi predittive di monitoraggio dei componenti per prevenire guasti da usura e malfunzionamento.

Pakelo è molto più di un semplice miscelatore di materie prime, è uno specialista. Costante il lavoro di rinnovo della linea a catalogo per rispondere alle esigenze dei costruttori e delle normative legislative in materia di lubrificanti da parte del reparto tecnico.

Inoltre, forte del suo know-how, l’azienda è impegnata a fare cultura sui lubrificanti, primo passo per rendere il cliente consapevole rispetto a ciò che acquista. Per questo motivo Pakelo organizza percorsi di alta formazione attraverso training e seminari volti a dare gli strumenti teorici e pratici per poter operare nel mercato.