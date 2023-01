Pontecagnano Faiano. Cede la grata del centro commerciale, ragazzo cade nel vuoto

Paura, nella serata di ieri, a Pontecagnano Faiano, dove un ragazzo di 23 anni è caduto nel vuoto , precisamente in una grata che ha ceduto improvvisamente, facendo un volo fortunatamente di soli due metri, dopo aver parcheggiato l’automobile nell’area di sosta di un noto centro commerciale.

Sul posto, come scrive Salernotoday, sono giunti i vigili del fuoco che lo hanno tratto in salvo, per poi affidarlo ai sanitari intervenuti che lo hanno condotto al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stato affidato alle cure dei medici. Per lui, sembra, solo qualche ferita agli arti inferiori.

Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale.