San Marzano. Allagamenti: Zuottolo accusa la Regione (video)

Allagamenti. Regione Campania, Consorzio di Bonifica e Genio Civile si prendano le loro responsabilità per quanto sta accadendo nelle zone interessate dall’alluvione, per i danni ripetutamente subiti in poche settimane dalla città per le esondazioni dell’Alveo Comune Nocerino che ha rotto gli argini in più punti fino ad allagare il centro cittadino.









Specifiche responsabilità

Senza mezzi termini la sindaca Zuottolo tiene a precisare che le responsabilità non sono da ascrivere all’amministrazione. Per Zuottolo è un messaggio sbagliato e le responsabilità della mancata manutenzione e prevenzione del territorio hanno precise responsabilità.

Il servizio è di Tiziana Zurro