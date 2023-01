Sarno. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria

Tra i punti all'ordine del giorno anche l'adozione variante semplificata al PUC per la realizzazione di un parcheggio in Piazza Duomo ed una rotatoria in località Episcopio.

Questa sera, con inizio alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Interrogazioni;

2) Approvazione verbali sedute precedenti;

3) Adozione variante semplificata al PUC per lavori di bonifica idraulica della Piana di Lavorate;

4) Adozione variante semplificata al PUC per la realizzazione di un parcheggio in Piazza Duomo ed una rotatoria in località Episcopio;

5) Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giuseppe Esposito