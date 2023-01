Scafati. “Ampio Raggio ODV” donazione di 15 computer all’Associazione Italiana Persone Down

La macchina della solidarietà non si ferma mai, è da poco iniziato l’anno nuovo e l’associazione “Ampio Raggio ODV” ha già dato il via a nuovi progetti destinati ad aiutare le fasce più bisognose.

Scafati. Il nuovo anno inizia senza sosta per l’ associazione Ampio Raggio ODV” nuova donazione di 15 computer all’Associazione Italiana Persone Down di Benevento

La macchina della solidarietà non si ferma mai, è da poco iniziato l’anno nuovo e l’associazione “Ampio Raggio ODV” ha già dato il via a nuovi progetti destinati ad aiutare le fasce più bisognose. E’ il caso della donazione di ben 15 computer all’Aipd ricevuti dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e donati dopo averli rigenerati all’Associazione Italiana Persone Down di Benevento.

L’obiettivo è quello di fornire a chi più ne ha bisogno strumenti informatici necessari, che verranno usati per «incentivare le competenze digitali di base, indispensabili per una vita autonoma di tutti i cittadini, inseriti all’interno di una società che non lascia indietro nessuno». La consegna dei computer è avvenuta venerdì 20 gennaio, presso la sede dell’Aipd di Benevento.

Alla donazione Hanno presenziato il dott. Riccardo Derna, la vice-presidente Veronica Russo e tutti i soci dell’Aipd.

Per “Ampio Raggio ODV” presenti il presidente dott. Antonio Pio Autorino, il coordinatore delle attività di pianificazione dott. Giacinto d’Urso e il coordinatore dott. Eugenio Fortunato.

«Ringraziamo il coordinatore delle attività di pianificazione, dott. Eugenio Fortunato e la dott.ssa Roberta Caporaso per la Fondazione, che hanno sfidato il maltempo per partecipare al nostro incontro.

È stato uno stimolante momento di confronto per tutti noi che crediamo nelle possibilità offerte dalla cultura all’informatizzazione perché tutte le persone siano messe in grado di accedere alle stesse opportunità», sono state le parole di ringraziamento del presidente dell’Aipd.

