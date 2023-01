Agro. Allagamenti: ora la questione si sposta in Regione (video)

Agro. Allagamenti: ora la questione si sposta in Regione

Sotto le finestre di Palazzo Santa Lucia per manifestare il diritto a vivere con dignità. Chiedono ascolto gli abitanti delle periferie soggette ad allagamenti.

Un nutrito gruppo di cittadini, guidato dall’attivista Eugenio Lato, si è dunque fatto sentire sotto le finestre della giunta regionale dove in meno di 48 ore il vice presidente della Regione, Fulvio Buonavitacola, ha ricevuto i sindaci, i tecnici e i rappresentati di Gori e Consorzio di Bonifica per avere un quadro più chiaro circa la situazione degli allagamenti particolarmente invasivi tra Nocera Inferiore e Scafati, non risparmiando soprattutto Angri, Pagani e San Marzano sul Sarno.

I sindaci di Nocera Inferiore e San Marzano sul Sarno

Al termine dell’incontro con il vicepresidente della Regione Fulvio Buonavitacola, chiara la posizione dei sindaci di Nocera Inferiore Paolo De Maio e di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo.

Il servizio è di Aldo Severino