Cava de’ Tirreni. Gestione sostenibile rifiuti, Metellia e Cnr in cooperazione con la Mongolia

Gestione sostenibile dei rifiuti, Metellia e Cnr per il progetto di cooperazione internazionale con la Mongolia

La delegazione mongola in Regione Campania

Dal 29 gennaio all’8 febbraio 2023 una delegazione composta da 14 partecipanti, tra cui tecnici della Municipalità di Ulaanbaatar, l’Agenzia del Ministero dell’Ambiente mongolo Fresh Water Resources and Nature Conservation Centre (FWRNCC), e un rappresentante dell’imprenditoria locale mongola interessato allo sviluppo dell’impiantistica, sarà in trasferta in Regione Campania per visionare l’impiantistica locale afferente al ciclo dei rifiuti.

Le visite

Tra le visite in programma quelle al Termovalorizzatore di Acerra – Gruppo A2A, quella allo STIR di Battipaglia in gestione a EcoAmbiente Salerno e ad impianti operanti nel settore della selezione e del riciclo di carta, plastica, alluminio, abiti usati, vetro, pneumatici, frazione organica umida.

L’incontro col sindaco Servalli

La delegazione mongola, guidata dall’Ambasciatrice in Italia Tserendorj Narantungalag, è stata ricevuta presso il salone di Palazzo San Giovanni al centro storico, dal Sindaco Vincenzo Servalli e dall’ Amministratore della municipalizzata Metellia Servizi Giovanni Muoio, presenti anche i responsabili del Cnr del progetto 3R4UB – The 3Rs for sustainable use of natural resources in Ulaanbaatar finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma SWITCH-Asia and Central Asia II – Promoting Sustainable Consumption and Production.

L’operatività di Metellia Servizi

I Tecnici della Mongolia avranno l’opportunità di assistere all’operatività del servizio di raccolta dei rifiuti attuato dalla Metellia Servizi sul territorio del Comune di Cava de’Tirreni, con un focus al “porta a porta spinto” per le utenze domestiche, al servizio di raccolta presso scuole ed utenze non domestiche e alle strutture collettive in gestione, quali Piazzole Ecologiche Zonali e Centri di Raccolta ed impianti del ciclo dei rifiuti in provincia di Salerno e di Napoli.

Il progetto

Il progetto 3R4UB vede impegnati 4 partner, 2 italiani e 2 mongoli; per l’Italia sono capofila l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRISS) e la società in house del Comune di Cava de’ Tirreni, Metellia Servizi, e per la Mongolia la Municipalità di Ulaanbaatar e l’Agenzia del Ministero dell’Ambiente mongolo Fresh Water Resources and Nature Conservation Centre (FWRNCC). Il progetto è finanziato con un budget di 3.5milioni di euro in un periodo di attuazione di 48 mesi, e prevede anche il coinvolgimento di 5 stakeholders mongoli.

La collaborazione

Gli obiettivi di progetto sono l’elaborazione di un piano per la gestione sostenibile dei rifiuti nella città di Ulaanbaatar con una visione a lungo termine secondo la filosofia delle 3R – Reduce, Reuse, Recycle. Sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare la raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Incentivare le aziende private ad entrare nel mercato ecosostenibile del recupero delle materie prime. Promuovere investimenti finanziari, anche privati, per migliorare la gestione dei rifiuti.

Le parole di Giovanni Muoio

“Con la partecipazione a 3R4UB – ha dichiarato l’Amministratore unico della Metellia Servizi, Giovanni Muoio – la società si è determinata per impiegare il know how e le best practices consolidate negli anni in un progetto di cooperazione internazionale che mira a dare il proprio contributo in materia di salvaguardia dell’Ambiente. Tanto nella convinzione che la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e la valorizzazione di questi, attraverso politiche ed iniziative improntante alla riduzione, al riuso e riciclo dei rifiuti, sia elemento imprescindibile per il raggiungimento di questo obiettivo”.