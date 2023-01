Nocera Inferiore. Stralcio delle mini cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate

Stralcio mini-cartelle.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire alla cancellazione automatica di interessi e sanzioni per i carichi fino a 1.000 euro affidati ad Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha deciso di aderire allo stralcio delle mini-cartelle previsto dalla Manovra di bilancio (art.1, commi 227-229 L. 197/2022), che prevede la cancellazione automatica di interessi e sanzioni per i carichi fino a 1.000 euro affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (per le multe stradali l’annullamento automatico sarà limitato ai soli interessi).

«L’Amministrazione Comunale, che ha adottato questa decisione, ha inserito l’argomento nell’ordine del giorno della riunione della Commissione Politiche di bilancio e della programmazione finanziaria – spiega il consigliere comunale Massimo Petrosino, che presiede la commissione – condividendo il punto con le altre forze politiche».

L’Amministrazione De Maio ha deciso di procedere allo stralcio delle mini-cartelle seguendo l’iter disposto dalla Manovra, quindi, non comunicando nulla a mezzo PEC entro il 31 gennaio. Infatti, soltanto i Comuni che vorranno impedire la cancellazione automatica di interessi e sanzioni per i carichi fino a 1.000 euro dovranno adottare entro il 31 gennaio un provvedimento ad hoc in cui formalizzare la non adesione allo stralcio.

«Abbiamo proposto di non procedere ad alcun provvedimento di Consiglio Comunale per consentire lo stralcio delle mini-cartelle, andando così incontro ai contribuenti» dichiara Clara Cesareo, assessore alle Politiche Finanziare, alle Società Partecipate e ai Fondi comunitari.

«Sebbene sia un annullamento “parziale”, sarà comunque una misura che va nella direzione di un’attenuazione dei carichi pendenti per le famiglie» commenta Paolo De Maio, Sindaco di Nocera Inferiore.