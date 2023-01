Pagani. 150 salvadanai dopo i fatti del 22 Gennaio

Non finiscono le iniziative di solidarietà post Paganese Casertana, in campo anche l’associazione nazionale NO AIDS Odv. Salvadanai diffusi qua e là per tutti gli esercizi commerciali sul territorio e non solo per provare a dare una risposta economica subito a tutte le realtà colpite dalla guerriglia dello scorso 22 gennaio.

Il disastro

Nell’area a pochi metri dallo stadio Marcello Torre lo scontro tra i tifosi violenti delle due squadra ha comportato una serie di gravi danni a famiglie e attività, che sui social hanno denunciato la difficile condizioni a cui ora sono sottoposti. Facciate carbonizzate o vandalizzate, problemi di edilizia strutturale che rischiano di minare anche il futuro di abitazioni e condomini. Da qui l’appello lanciato da ANNA odv, che ha messo in campo una gloriosa iniziativa spiegata dal presidente Giuseppe Barone. “Fare vuol dire esserci, il mondo della solidarietà si è dunque subito attivato e in pochi minuti un team di colleghi e amici è diventato operativo, con l’obiettivo di raccogliere fondi attraverso 150 salvadanai che verranno distribuiti, ad una serie di attività commerciali” ha raccontato Barone rispetto l’ultima azione messe in campo dai diversi volontari. Negli ultimi dieci giorni tantissime realtà si sono attivate nei confronti dei soggetti colpiti. La politica istituzionale in primis, con l’annuncio dei consiglieri di minoranza Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa seguito da tanti aiuti di esponenti di maggioranza e opposizione , arrivando fino alla società civile.

L’iniziativa di beneficenza

“I volontari, in questi giorni, si sono alternati per dare una mano concreta. Se le pratiche ufficiali e la burocrazia annunciano tempi lunghi per i riscontri, la macchina della solidarietà si è messa subito in moto, per consentirgli di ripartire al più presto” sono le parole conclusive del presidente Giuseppe Barone, che spera quanto prima di veder risolto il tragico disastro anche attraverso azioni di amore collettivo “perché fare beneficenza aiuta a dare un significato alle proprie azioni e alla propria vita, un gesto spesso semplice e naturale, ma che aiuta sempre a dare amore e professionalità a chi sta soffrendo. Aiutaci ad aiutare sostenendo il nostro progetto nessuno resti da solo”. Le donazioni potranno essere effettuate anche oltre i semplici salvadanai. ANNA Odv ha messo a disposizione anche dei riferimenti bancari per eventuali bonifici, dati facilmente reperibili attraverso le pagine social dell’associazione.