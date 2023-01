Sarno. Approvata variante al Puc per progetto di bonifica idraulica, parcheggio e rotatoria

Bonifica idraulica

Questa sera il Consiglio Comunale, con i soli voti della maggioranza, ha approvato la variante semplificata al PUC per la realizzazione del progetto di bonifica idraulica della Piana di Lavorate per mitigare il rischio di allagamenti.

Parcheggio e rotatoria

Nella stessa seduta, il Consiglio Comunale, con i voti della maggioranza e dei consiglieri di minoranza Giovanni Montoro, Sebastiano Odierna e Antonello Manuel Rega, ha approvato la variante semplificata al PUC per la realizzazione di un parcheggio in Piazza Duomo ed una rotatoria in località Episcopio.