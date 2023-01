Alessandro Erra è il nuovo allenatore della Nocerina. L’ha fatto sapere questa mattina, tramite un comunicato, la società rossonera. Il tecnico classe 73′ è subentrato al dimissionario Zavettieri ed in passato ha guidato squadre importanti come Paganese, Gelbison, Catanzaro ed in ultimo il Lamezia. Erra ha spesso utilizzato il 4-3-3, modulo provato in qualche uscita dai rossoneri, ma non è da escludere l’ipotesi di continuare con il 3-5-2, dato il poco tempo a disposizione per poter lavorare.

Domenica ci sarà l’ostacolo Casarano per i rossoneri che ospiteranno la compagine pugliese al San Francesco. Intanto questo pomeriggio il nuovo tecnico della Nocerina condurrà il primo allenamento. La compagine rossonera è reduce da 3 sconfitte consecutive contro Francavilla, Martine e Lavello. L’obiettivo adesso è quello di rialzarsi immediatamente risalendo la classifica, senza sprofondare in piena zona playout, attualmente distante soli 2 punti.

Nocerina-Erra, il comunicato:

“Sarà Alessandro Erra ad allenare la Nocerina. L’accordo con il tecnico è stato definito questa mattina. Nel pomeriggio di oggi Erra prenderà in consegna la squadra. L’allenamento si svolgerà al campo comunale di Lavorate a Sarno.

“Diamo il benvenuto ad Erra convinti che saprà mettere a disposizione dei calciatori le sue competenze professionali”, è il commento dei vertici della società rossonera.”