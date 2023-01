In casa Nocerina, nella giornata di ieri, sono arrivate le dimissioni del tecnico Nunzio Zavettieri. L’ormai ex tecnico dei molossi ha motivato la scelta affermando di averla presa per il bene della squadra che sta vivendo un periodo di crisi. La decisione è maturata in seguito al KO contro il Lavello, che rappresenta la terza sconfitta consecutiva. La società, che ha accettato le dimissioni, nelle prossime ore comunicherà il nuovo tecnico.

Il comunicato delle dimissioni di Zavettieri:

Nunzio Zavettieri non è più l’allenatore della Nocerina. Il tecnico si è dimesso “convinto che la decisione, dolorosa e sofferta, sia necessaria per il bene della squadra”. “Lascio la guida tecnica della Nocerina – ha dichiarato Zavettieri – all’indomani di tre sconfitte consecutive nella speranza che il mio passo indietro contribuisca a dare una svolta piscologica necessaria ai ragazzi. Lo faccio con determinazione e con l’affetto che mi lega alla squadra, al nuovo club e alla tifoseria rossonera che merita importanti traguardi sportivi. Spero che le mie dimissioni diano immediatamente effetti benefici che tutti auspichiamo”.

“Accogliamo le dimissioni dell’allenatore Nunzio Zavettieri – hanno sottolineato i vertici della Nocerina – apprezzando la sua disponibilità e onestà nell’aver analizzato la crisi che sta caratterizzando l’attuale fase della squadra. Lo ringraziamo per il lavoro sino ad oggi svolto con professionalità e accuratezza. A lui gli auguri di un roseo futuro”.

In queste ore la Nocerina è al lavoro per individuare la nuova guida tecnica della squadra.